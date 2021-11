“Corona party” per ottenere il Green pass: l’ultima follia – le persone si infettano volontariamente per poter poi guarire dal Covid e ottenere il Green pass senza vaccino

Spread the love



Mentre l’Austria annuncia il nuovo lockdown in seguito all’aumento dei contagi da coronavirus, sbarca in Italia proprio da Austria Germania la moda di nuovi “Corona party”, dei ritrovi in cui le persone si infettano volontariamente per poter poi guarire dal Covid e ottenere il Green pass senza vaccino.

Lo ha confermato Patrick Franzoni, vice coordinatore dell’unità Covid di Bolzano, al Messaggero: “Ci sono giovani ragazzi, anche di età scolare, che si incontrano con positivi e cercano di acquisire l’infezione, non rendendosi conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani”.

È successo nei pressi di Bolzano nelle scorse settimane e, pare, anche in altre zone dell’Alto Adige. “Ci sono conseguenze a lungo termine e anche i giovani possono finire in ospedale”, ha sottolineato Franzoni. Ad esempio, in Austria un uomo di 55 anni è morto, dopo essersi infettato durante un “Corona party”.