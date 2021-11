Incendio di un tetto a Fiorano e incidente stradale a Trezzo D’Adda

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio tetto a Fiorano al Serio in via Bruciate Case intorno alle 10:54. Spente le fiamme i vvf hanno messo in sicurezza la struttura e hanno bonificato l’area compromessa.









I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale sulla A4 uscita Trezzo D’Adda tra tre autovetture intorno alle 18:00. 4 feriti in codice verde. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.