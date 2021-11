Scuola di Formazione Operativa (SFO), mostra experience “In to the fire: come gestire il pericolo” 21 e 22 novembre

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In occasione del 60° anniversario della nascita del Centro studi ed esperienze, la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, in collaborazione con il nucleo di supporto psicosociale Aspic emergenza (equipe di psicologi, psicoterapeuti e counselor), ha ideato un percorso formativo-educativo per la gestione dello stress in situazioni di emergenza, volto alla promozione della cultura del comportamento sicuro. L’evento si terrà presso le SFO il 21 e il 22 novembre.

L’iniziativa prevede diverse attività: l’accesso a installazioni multimediali altamente immersive, realizzate dagli architetti di Motorefisico, che riproducono scenari di emergenza in contesti quotidiani, per valutare le proprie reazioni emotive e comportamentali in situazioni di pericolo; l’auto-osservazione attraverso la compilazione di un questionario anonimo, finalizzato a valutare l’efficacia del percorso proposto; la partecipazione a un momento di condivisione dell’esperienza vissuta (defusing) per permetterne l’elaborazione; la condivisione di informazioni sulle strategie per accrescere la propria resilienza e strategie di coping per la gestione di situazioni di emergenza.