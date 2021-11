Esercitazione Excon 2021 – risposta emergenziale per eventi catastrofici quali ad esempio, terremoti, alluvioni, maxi emergenze

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è impegnato nell’esercitazione Excon 2021 inerente alla risposta emergenziale per eventi catastrofici quali ad esempio, terremoti, alluvioni, maxi emergenze. L’esercitazione ha coinvolto le strutture centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, le Direzioni Regionali e tutti i Comandi territoriali, tra cui il Comando di Rieti. Nei 4 giorni di attività dal 16 al 19 novembre 2021, il personale del Comando di Rieti ha testato il sistema di allertamento ed attivazione emergenziale, oltre che ha manovre in campo inerenti agli interventi per ricerca a persona e alle tecniche di intervento in materia di incidentistica stradale. Con riferimento a quest’ultima sono stati coinvolti, sia il personale dell’ARES 118 di Rieti, sia il personale della Croce Rossa Italiana per affinare le manovre di soccorso congiunto.