Incidente stradale a Grassobbio – esce di strada e investe un muretto

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale Grassobbio in via Giacomo Matteotti intorno alle 15:40. L’automobilista ha perso il controllo della sua autovettura finendo fuori strada coinvolgendo parte di un muretto delimitatore

di un giardino privato. L’autista é stato portato in ospedale a Seriate in codice giallo. I vvf hanno messo in sicurezza e bonificato tutta l’area compromessa.