COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti questa mattina alle ore 8.40 a causa di un incidente stradale accaduto nel Comune di Forano tra Via Sabina Nord e Via Cupa. Per cause in via di accertamento dalle forze dell’ordine, si era ribaltata una autovettura con al suo interno una persona prontamente soccorsa dai Pompieri Sabini e dai Sanitari del 118 appena giunti in posto. Dopo le prime cure, la persona è stata trasportata all’ospedale di Civita Castellana da una unità mobile del 118 presente in posto.