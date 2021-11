Polizia Penitenziaria: arrivano 1.919 Posti per Agenti e Vice Ispettore

Spread the love



Due nuovi concorsi pubblici per la Polizia Penitenziaria sono in uscita entro la fine dell’anno. L’ufficio Stampa del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe) ha confermato la possibilità di due nuovi concorsi pubblici, uno specifico per gli agenti di Polizia Penitenziaria, l’altro per le unità a disposizione di Vice Ispettore.

Concorsi Polizia Penitenziaria e Vice Ispettore: due nuovi bandi di concorso

Non c’è ancora una data precisa, ma come ha annunciato qualche giorno fa l’ufficio Stampa del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe), entro la fine del 2021 dovrebbero essere pubblicati due nuovi bandi per i concorsi pubblici in cerca di figure tra Polizia Penitenziaria e Vice Ispettore.

Secondo Si.N.A.P.Pe la pubblicazione dei bandi potrebbe avvenire in questi giorni per poter coprire il prima possibile le unità di:

1479 agenti di Polizia Penitenziaria destinato in parte agli ex VFP1 (887 posti) e in parte ai civili (i restanti 592 posti). Un agente della Polizia Penitenziaria guadagna 22.5000 euro lordi l’anno, che corrispondono a 1.350 euro netti al mese;

440 unità di Vice Ispettore aperto a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti. Un Vice Ispettore guadagna invece fino a 2.458,02 euro.



Si attendono quindi maggiori informazioni da parte del Dipartimento e la pubblicazione di entrambi i bandi, previsti entro la fine del 2021.