Siracusa, concluso un corso di formazione di antincendio navale

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dal 15 al 19 novembre si è svolto presso il Comando VVF di Siracusa un corso di formazione di antincendio navale rivolto a 12 vigili del fuoco. La parte teorica si è svolta nell’aula didattica della sede di via Von Platen, la parte pratica presso il simulatore navale VF di Gioia Tauro. Questo corso riveste una grande rilevanza per la formazione avanzata del vigile del fuoco in quanto insegna le tecniche di attacco e di difesa dagli incendi in ambienti confinati e non soltanto a bordo di navi. Il corso ha avuto per docenti due istruttori specialisti nautici VvF: il vigile coordinatore Luigi Di Fiore in servizio presso il distaccamento portuale di Augusta e il capo reparto esperto Salvatore Cavallaro della sede portuale di Catania, componente di gruppi di lavoro e commissioni nazionali nel settore dell’ antincendio navale. A conclusione del corso a lui sono state rivolte parole di stima e di ringraziamento da parte del Comandante dei vigili del fuoco di Siracusa, alla presenza della Commissione d’esame e del personale corsista, per essersi reso disponibile a svolgere il suo ultimo corso da docente e da specialista del CnVVF a pochi giorni dal collocamento a riposo. A lui vanno gli auguri per un futuro in salute e altrettanto ricco di soddisfazioni e gratificazioni personali