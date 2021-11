Fiamme in un capannone nella zona industriale: i Vigili del Fuoco intervengono con 4 squadre

Spread the love



allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima dell’1. Incendio nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì in uno stabilimento industriale in via Colorni, nella zona industriale di Forlì. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando di viale Roma, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme che si erano sviluppate all’interno del capannone, per poi mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non vi sono stati feriti e nemmeno danni. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.