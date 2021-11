DECRETO COVID Dicembre: le restrizioni a partire dal 6 dicembre al 15 gennaio 2021

Spread the love



Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il DECRETO COVID di dicembre con nuove restrizioni e modifiche alle misure anti-contagio.

Spicca l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie dal 15 dicembre e alla terza dose per gli under 40, spunta una distinzione fra chi ha il Green Pass perché vaccinato o guarito da covid (cd. “Super Green Pass”) da chi ottiene il Certificato verde (Green Pass) ma non risulta vaccinato/guarito. Infine, aumentano anche i controlli delle prefetture

In vista l’estensione della Campagna vaccinale per la terza dose agli under 40 e l’apertura della Campagna alla fascia 5-12 anni.