Le vite dimenticate – Tragedia al largo della Manica. Ritorna la questione migranti a livello internazionale

Troppo spesso, accostiamo alla drammaticità delle vite dei migranti la parola “problema”. Per molti governanti, la vita di queste persone vale poco o per lo meno cercano di scaricarsi ogni tipo di responsabilità. Da troppi anni assistiamo a vertici e incontri formali, ma servono a ben poco se non a riempire qualche pagina di giornale. Eppure, se facessimo un giro sui profili social dei politici di spicco, noteremo parole al miele per queste persone, quasi una sorta di adorazione per le loro vite difficile. Sappiamo bene che la realtà è totalmente diversa, soprattutto quando in ballo ci sono questioni politiche molto consistenti. La ricerca spasmodica del consenso popolare tiene i politici in apnea, concretizzando una brutta copia di quella che doveva essere l’Unione Europea.