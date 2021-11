Obbligo vaccinale: dai professori alle forze dell’ordine, caccia a 200mila renitenti al vaccino

Spread the love



Repubblica.it -\ urly.it/3gn25

Insomma poliziotti, carabinieri, militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, vigili del fuoco e vigli urbani che fin qui erano stati anche in percentuali superiori alla media riottosi al vaccino anti-Covid non potranno più fare il solo tampone per avere il Green Pass e recarsi al lavoro, a meno che non siano esenti per ragioni mediche. E lo stesso sarà per i maestri e i professori anche delle scuole non paritarie, per i presidi, gli educatori dell’infanzia e degli asili nido, per i docenti dei centri provinciali per adulti e dei sistemi regionali di formazione professionale o tecnica superiore.