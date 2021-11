Variante sudafricana, l’Italia vieta l’ingresso da otto Paesi. Riunione di emergenza di Ue e Oms

Spread the love



Il ministro: “I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”. Von der Leyen: “La Commissione europea proporrà di attivare il freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei”. In Israele rilevato il primo caso: “Siamo a un passo dallo stato d’emergenza”di F. Q. | 26 NOVEMBRE 2021

La variante del Covid individuata in Sudafrica, nei cui confronti i vaccini sono “quasi certamente” meno efficaci secondo l’università di Oxford, preoccupa l’Europa. L’Italia ferma da subito gli arrivi di chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Malawi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed eSwatini e la Commissione Ue annuncia che proporrà a breve una misura analoga, già adottata ieri dalla Gran Bretagna e Israele. La Germania per ora si limita a sospendere i voli dal Sudafrica, come anche la Francia. La Spagna bloccherà collegamenti aerei anche con il Botswana (oltre che con il Sudafrica)