Firmato un accordo quadro tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco e Università di L’Aquila

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

A Palazzo Camponeschi, sede del rettorato dell’Università di L’Aquila, nella mattina del 26 novembre, il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Prefetto Laura Lega, e il Magnifico Rettore dell’Ateneo Prof. Edoardo Alesse, alla presenza Prefetto di L’Aquila Cinzia Torraco, hanno firmato un accordo quadro teso a promuovere la sinergia tra le due Istituzioni al fine di sviluppare la ricerca tecnico – scientifica, nel campo del Soccorso Tecnico Urgente, Difesa Civile, Prevenzione Incendi, Protezione Civile e Difesa Civile.

Il Rettore, in un appassionato saluto di benvenuto rivolto agli ospiti, fra cui il Direttore Regionale ing. Di Pardo, il Direttore Centrale per la Prevenzione ing. Marsella e il Comandante ing. Panzone, ha evidenziato come il rapporto tra i Vigili del fuoco, l’Università e l’intero tessuto sociale aquilano, sia connotato da un legame straordinario, costruito dalle donne e gli uomini del Corpo che ogni giorno hanno cura della sicurezza dei cittadini, nei piccoli come nei grandi eventi, con professionalità e umanità non comuni.