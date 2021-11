Video – via Ventotene – Era il 27 novembre di 20 anni fa – esplose un edificio in cui persero la vita quattro vigili del fuoco e quattro civili – per non dimenticare

Spread the love



VIGILI DEL FUOCO

È sempre vivo il dolore causato dall’esplosione che 20 anni fa, in via Ventotene a Roma, ha spazzato via le vite di quattro civili e quattro Vigili del fuoco. Questa mattina il comando di Roma e il Comune hanno commemorato il triste anniversario delle vittime di Via Ventotene. La squadra della sede di Nomentano stava indagando per una fuga di gas nella palazzina al civico 32 di via Ventotene quando, improvvisa, fatale, avvenne l’esplosione. Ricordiamo i nomi dei componenti della squadra 6/A: Danilo Di Veglia, Sirio Corona, Fabio Di Lorenzo, Alessandro Manuelli.

Le sirene dei mezzi dei Vigili del fuoco hanno risuonato alle 9:27, l’ora dell’esplosione, nel quartiere di Valmelaina, è poi seguito un minuto di raccoglimento. I Vigili del fuoco hanno deposto una corona floreale in memoria delle vittime vicino alla targa commemorativa dell’evento e una corona d’alloro presso il monumento a ricordo dei Vigili caduti in quella tragica mattinata in Piazza Scarpanto.

Presenti alla cerimonia il prefetto Scolamiero e il Direttore centrale per l’emergenza Parisi in rappresentanza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, il direttore regionale del Lazio Nanni, il comandante dei Vigili del fuoco di Roma Notaro.