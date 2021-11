Le nuove regole per viaggiare -Tutto quello che si deve sapere prima di organizzare le vacanze

Spread the love



Ansa / CorriereTv

In Italia al momento non ci sono, né sono in programma, restrizioni ai viaggi e agli spostamenti tra regioni. Solo se una regione dovesse entrare in zona rossa, sarebbero limitati gli spostamenti, anche nel proprio comune. L’ingresso è vietato a chi è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini, Malawi negli ultimi 14 giorni. Può viaggiare in Gran Bretagna chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e non ha transitato in Paesi a rischio nei 10 giorni precedenti. Deve, però, prenotare un tampone da fare entro il secondo giorno dopo l’arrivo, compilare il passenger locator form e avere con sé l’attestazione vaccinale. In Francia è riconosciuto il green pass rilasciato dai Paesi dell’Ue, obbligatorio per accedere ai luoghi di svago e di cultura. In Austria fino al 12 dicembre vige un lockdown generalizzato. Per chi arriva da Paesi considerati a basso rischio – Italia compresa – non vi è l’obbligo di quarantena se in possesso di una certificazione in lingua che attesti la negatività al Covid. Chi è sprovvisto della certificazione deve effettuare un test molecolare entro 24 ore successive. Chi vuole andare in Germania deve avere la documentazione che attesti di essere vaccinato, guarito o negativo a un tampone molecolare. In alcuni Land è stata introdotta la regola delle cosiddette “2G” che consente l’accesso ai luoghi chiusi solo alle persone vaccinate o guarite. Le regole per entrare in Spagna variano a seconda della categoria di rischio dei Paesi di provenienza, definita dal governo e pubblicata sul sito della Farnesina. Per il Portogallo all’imbarco, i viaggiatori devono avere: la certificazione Covid Ue, un test molecolare o antigenico negativo realizzato, rispettivamente, entro 72 o 48 ore precedenti. I corridoi turistici sono autorizzati dal ministero della Salute per: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam).