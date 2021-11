Papa Francesco in Cipro e Grecia, un viaggio sulle orme dei primi missionari

Spread the love



acistampa.com – urly.it/3gpp2

ICTTÀ DEL VATICANO , 30 novembre, 2021 / 2:00 PM (ACI Stampa).- – Non c’è solo il tema dei migranti, che ha una sua importanza, non solo nell’isola di Lesbo, ma anche a Cipro. Il viaggio di Papa Francesco a Cipro e in Grecia si configura come un pellegrinaggio sulle orme dei primi missionari, un “viaggio della gioia”, che contrasta un po’ con il “viaggio triste” che Papa Francesco fece a Lesbo nel 2016. Lo spiega Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, in un briefing a ridosso del prossimo viaggio apostolico di Papa Francesco.

Con questo viaggio, Papa Francesco arriverà a toccare 55 Paesi durante il suo pontificato. Era già stato in Grecia, a Lesbos, ma non era stato a Cipro. E non ci era stato nemmeno Giovanni Paolo II, che pure avrebbe voluto durante il suo viaggio del Giubileo sulle orme di San Paolo in Grecia, Siria e Malta. Non poté, perché l’invito a Cipro arrivò a un mese dal viaggio già programmato.