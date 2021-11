Roma, evacuato uno stabile comunale a Termini

Spread the love



agronline.it – urly.it/3gpp9

AGR) Alcune famiglie sono state evacuate questa mattina da un palazzo in Via Giolitti 137, vicino la stazione Termini di Roma. Due squadre di vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per verificare la statica del fabbricato che sarebbe risultato pericolante. L’intervento dei pompieri dopo l’allarme lanciato dai residenti per lo stato del fabbricato di fine ottocento. In una nota dell’ASIA – USB l’esame della situazione: “A Roma, evacuate 20 famiglie da immobile del comune in via Giolitti: grave disagio prodotto dall’abbandono del patrimonio. A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco, infatti, l’intero civico 137 di Via Giolitti è stato evacuato.