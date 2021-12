Roma, conclusa prima fase del XXIX corso basico per sommozzatori

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa il 3 dicembre, la prima fase del XXIX corso basico per sommozzatori dei Vigili del Fuoco, avviato il 25 ottobre 2021. Dopo un impegnativo percorso formativo, che ha coinvolto gli allievi sommozzatori sia in esercitazioni pratiche, in acqua e a secco, che nello studio della teoria dell’immersione, si sono svolte, presso l’impianto natatorio delle Scuole Centrali Antincendio di Roma, le prove di accertamento delle abilità fin qui acquisite.

In questa fase del corso gli esami prevedono il superamento di prove e esercizi a corpo libero, con uso di attrezzature e di apparecchiature per l’immersione; ciò al fine di verificare le doti di autocontrollo, acquaticità e le capacità individuali in immersione, sia essa praticata in apnea che con autorespiratori.

La commissione esaminatrice, presieduta dal Comandante delle S.C.A. Ing. Fabio Leandro Cuzzocrea e coadiuvata dallo staff didattico, ha verificato l’idoneità di 25 allievi sommozzatori che riprenderanno la progressione formativa nei primi mesi del 2022, al fine di fornire loro le competenze e le abilità necessarie a fronteggiare i vari scenari di intervento a contrasto del rischio acquatico.

Al termine del corso infatti, previsto nella metà del prossimo mese di luglio, gli allievi sommozzatori avranno acquisito le conoscenze necessarie ad intervenire in ambito fluviale e alluvionale, ad effettuare salvataggi, ricerche e lavori subacquei in qualsiasi contesto acquatico, lacustre e marino, sino a 50 metri profondità. Particolare attenzione sarà posta nella formazione congiunta con la componente aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il sinergico connubio tra specialisti sommozzatori ed elicotteristi riveste infatti una notevole importanza strategica nel dispositivo di soccorso tecnico urgente garantito dai Vigili del Fuoco.

Oltre agli aspiranti sommozzatori impegnati nel XXIX corso basico le Scuole Centrali Antincendio hanno ospitato anche i partecipanti alla prima fase del XVI corso per Allievi Formatori Sommozzatori; sono 8 le unità che aspirano a concludere questo impegnativo percorso didattico.