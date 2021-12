Assegno Unico 2022, come si presenta la domanda INPS

Spread the love



pmi.it – urly.it/3grq3

In attesa delle istruzioni INPS per la domanda di assegno unico universale per i figli fino a 21 anni, con decorrenza da marzo 2022 e contestuale abolizione delle precedenti detrazioni e sussidi previsti, il decreto legislativo del 18 novembre fissa regole precise, per arrivare preparati alla domanda dal mese di gennaio. Vediamo con precisione cosa bisogna fare per richiederlo.

La domanda di assegno unico si presenta all’INPS in via telematica, direttamente o tramite CAF, dal primo gennaio di ciascun anno, erogato in 12 mensilità, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno in corso fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Per il primo anno di applicazione i tempi sono dunque molto stretti, perché l’INPS deve aspettare che il dlgs entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà però solo dopo il parere delle commissioni parlamentari (il termine ultimo è il 25 dicembre): solo a quel punto potrà definire le procedure di domanda, con uno scarto di pochi giorni dall’apertura dei termini.