Bonus reddito di cittadinanza: come ottenerlo

Chi beneficia del reddito di cittadinanza e decide di mettersi in proprio può aver diritto, a specifiche condizioni, a un beneficio addizionale, pari a 6 mesi di Rdc.

Osserviamo allora come funziona questo nuovo bonus redditi di cittadinanza: come ottenerlo, quali sono le condizioni richieste e come si calcola il suo ammontare.

Evidenziamo innanzitutto che il bonus in questione [1] non deve essere confuso con il beneficio, ugualmente dedicato ai percettori di Rdc che avviano un’attività di lavoro autonomo, che consiste nella fruizione inalterata del sussidio per 2 mesi [2], a partire dal momento della variazione della condizione di occupazione: i due incentivi sono differenti e non cumulabili.