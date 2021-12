A margine della cerimonia organizzata dal Comando Provinciale, la segreteria provinciale del CONAPO ha consegnato due targhe a due colleghi e iscritti.

Spread the love



COMUNICATO STAMPA CONAPO

Festa Santa Barbara, il Conapo consegna targa ricordo

Anche quest’anno, durante la ricorrenza di Santa Barbara, si crea l’occasione per il CONAPO di

ringraziare due membri del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Sindacato che hanno appena

concluso il loro percorso lavorativo andando in Pensione.

Il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco di Varese, nella persona del Dirigente Sindacale Stefano

Gaiara, alla presenza del Senatore Stefano Candiani, ha consegnato una Targa Ricordo a titolo di

riconoscenza e gratitudine per l’opera svolta durante gli anni di sevizio al Capo Reparto Esperto

Michele De Filippis e all’Ispettore antincendio Baruffato Maurizio.

Tutti i Colleghi, si sono stretti in un fortissimo abbraccio virtuale intorno a due uomini, ma

soprattutto due Vigili del Fuoco, che li hanno accompagnati nel corso degli anni nell’espletamento

del loro servizio in modo paterno, fraterno ed amorevole.

I ringraziamenti, uniti a tanta commozione, sono doverosi verso chi ha condiviso con loro una vita

lavorativa fatta di tanta passione, dedizione e abnegazione.

La cerimonia della consegna, si è svolta a corollario della Messa Celebrata per Santa Barbara, che ha

raccolto nella Chiesa dove si è svolta la funzione, numerosi Vigili del Fuoco tra cui il Comandante

provinciale di Varese, Ing. Antonio Albanese, facendo emergere, anche in quest’ultima occasione di

Festa insieme, l’incredibile Forza di un Corpo, che sa sempre conquistare la fiducia di tutti i

Cittadini.

Un ringraziamento di cuore viene rivolto al Capo Reparto Esperto Michele De Filippis e all’Ispettore

antincendio Baruffato Maurizio da parte di Gaiara per la fiducia ed il sostegno dati e che potranno

ancora dare al CONAPO unitamente all’augurio per l’inizio del nuovo e importate periodo di vita.

Distinti saluti.

Varese 04/12/2021

X la Segreteria Provinciale

CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Gaiara Stefano