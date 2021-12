Celebrata la cerimonia per ricordare, a tre anni di distanza da quel tragico evento, la morte del Vigile del Fuoco Coordinatore di Rieti Stefano Colasanti.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

Si è celebrata ieri mattina, al chilometro 39 della via Salaria, la cerimonia per ricordare, a tre anni di distanza da quel tragico evento, la morte del Vigile del Fuoco Coordinatore di Rieti Stefano Colasanti. L’intero evento si è svolto proprio davanti al distributore di carburante in cui avvenne la tragedia e nel punto esatto in cui esplose l’autocisterna. Presenti in posto i familiari più stretti e gli amici di sempre, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Rieti l’Ing. Paolo Mariantoni, il Questore di Rieti Dott. Maria Luisa Di Lorenzo, il Sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo, il Comandante della Polizia Stradale la Dott. Irene Forcellini, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri di Fara in Sabina, una rappresentanza della squadra di calcio a 5 femminile che Stefano allenava oltre a molti colleghi VVF in servizio ed in quiescenza del comando di Rieti e del distaccamento di Poggio Mirteto.