“EU LUSITANIA VREX2021”: Conclusa in Portogallo l’esercitazione internazionale per il contrasto agli incendi boschivi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Conclusa in Portogallo, a Sintra, un’esercitazione internazionale di contrasto agli incendi boschivi, organizzata nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, che ha visto la partecipazione di team di vigili del fuoco provenienti da Italia, Portogallo, Germania, Grecia e Spagna.

I team, impegnati dal 3 al 5 dicembre, hanno operato con moduli per la lotta a terra di incendi boschivi (GFFFV = Ground Forest Fire Fighting with Vehicles) nel distretto immaginario di Scalabris. Oltre a testare l’efficacia dei componenti della catena di comando dei moduli di soccorso europei, durante l’esercitazione è stata sperimentata la possibilità di utilizzare, all’interno di una simulazione per posti di comando, dispositivi elettronici per realtà virtuale, da adottare in fase di ricognizione e valutazione di una situazione emergenziale.

Una nuova modalità esercitativa questa, per fare crescere l’integrazione tra i moduli terrestri per l’antincendio boschivo e l’utilizzo di squadre con il compito specifico di analizzare l’evoluzione di un incendio, anche con strumenti tecnologici innovativi cui il Corpo nazionale presta da sempre la massima attenzione.