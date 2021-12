Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nei giorni scorsi, presso il Comando VVF di La Spezia si è svolta la quinta edizione del corso antincendio navale della Regione Liguria a cui hanno partecipato i Comandi VVF di Genova e Savona.

I discenti hanno partecipato al percorso formativo svolto presso il simulatore antincendio navale della sede spezzina.

Tutti i partecipanti hanno potuto mettere in pratica le tecniche di spegnimento adatte agli ambienti confinati, sia di tipo navale che civile.

L’utilizzo delle lance antincendio a getto cavo e le recenti tecniche di stendimento delle tubazioni, permettono di affrontare gli incendi in ambiente confinato in modo speditivo e sicuro, testando in maniera reale la tecnica di raffreddamento dei fumi caldi all’interno dei locali del simulatore, nel quale vengono riprodotte in modo realistico le condizioni di visibilità ridotte dai fumi della combustione e delle alte temperature tipiche di un vero incendio in ambiente al chiuso.

L’esito del corso, superato brillantemente dai partecipanti, è stato possibile grazie alla professionalità e l’impegno dimostrati da tutto il personale discente e istruttore, queste sono le parole del Comandante provinciale Ing. Leonardo Bruni, che in questo modo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita del percorso formativo svolto durante l’intensa settimana di corso.