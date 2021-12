Interventi sul territorrio livornese

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Giornata impegnativa per il comando dei Vigili del fuoco di Livorno la festività dell’Immacolata, in particolare per le avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di livorno, in particolare nella parte sud, dove a partire dalle 11 circa il personale della sede di piombino è intervenuto per antenna pericolante in via Copernico, finestra pericolante in Via Leonardo Da Vinci..una copertura di una veranda in via Boccaccio, altri interventi per tende pericolanti, grondaie in via Indipendenza ed un albero pericolante in Loc. Colmata. All’isola d’ elba da segnalare un albero caduto in località Marciana alta sulla provinciale, un pannello ondulato pericolante a causa del vento a porto azzurro, ed una tettoia di legno che è stata divelta dal vento a capoliveri. A Rosignano un intervento per alberi pericolanti in via della Lombarda. di seguito una immagine relativa agli interventi della sede piombinese.