Operaio è precipitato da un ponteggio allestito all’interno del vano ascensore.

COMANDO VIGILI DL FUOCO DI VARESE

9/12/21 ore 15:00 Busto Arsizio (Va), via Francesco Ferrer. Per cause in corso di accertamento durante alcuni lavori edili in un palazzo, un operaio è precipitato da un ponteggio allestito all’interno del vano dell’ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo. Sono in corso accertamenti dagli enti preposti per chiarire la dinamica dell’accaduto