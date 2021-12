Grave incidente sulla A1: mezzi pesanti si ribaltano e prendono fuoco, feriti

Spread the love



lanazione.it – urly.it/3gvjp

alenzano (Firenze), 10 dicembre 2021 – Grave incidente, ieri sera dopo le 23, sull’Autostrada del Sole poco dopo il casello di Calenzano. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, che si sono ribaltati, e un’autovettura: dopo lo schianto i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme.

I primi soccorsi hanno estratto dai mezzi due persone che sono state soccorse dal 118 e dai vigili del fuoco di Firenze, di Prato, dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano. Il ferito più grave è un uomo di 40 anni trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi. Feriti, ma in modo più lieve, un ragazzo di 31 anni, soccorso e trasferito in ospedale in codice verde, e un 68enne in codice giallo.