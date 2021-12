Il miglior modo per predire il futuro è crearlo…insieme!

Spread the love



VALENTINA TACCHI

Un anno di curve, di dibattiti sui vaccini e sulla politica con le elezioni che hanno visto il nuovo sindaco Roberto Gualtieri vincere a Roma. Un anno dove la normalità è un dono e le scelte personali accelerano. Forse è questo il messaggio per il 2022! Dietro ogni chiusura o scelta sanitaria, dietro i timori e gli scontri, si nasconde solo il coraggio di vivere bene veramente!

Siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più, così gli obiettivi e gli stati d’animo sono influenzati. Il passato può condizionarci ma siamo noi che decidiamo come vivere. Imparando a salutare le persone che ci vogliono spegnere o ferire, circondandoci di chi sa trasmettere energia ed amore anche con i modi. Possiamo imparare a cogliere i segni e le sincronie che si manifestano. Intanto, impariamo a sorprenderci!

Anche il nostro Faro va alimentato al massimo con una crescita di mente, corpo e spirito! Abbiamo lavorato sempre con una Comunicazione sul territorio, un dono di notizie per i lettori, superando i forti rincari anche recenti della carta.

Siamo corpo di notizie che girano da 16 anni sul territorio di Roma, nelle edicole, nei bar e negozi sotto casa, nelle Caserme dei Vigili del fuoco (grazie alla nostra coordinatrice Lia Albonico) negli studi professionali e negli ospedali. Stiamo potenziando la diffusione medico scientifica, da sempre una realtà importante per noi, creando con AFD (Associazione Farmacisti Divulgatori) di cui faccio parte del Consiglio direttivo e con il Presidente dott. Filippo D’Alfonso, un ponte con l’Ordine dei Farmacisti ed i Medici. Nuovi sviluppi verso il benessere!

Il Faro è mente nella creatività e la sua lente diventa specchio dove attivare una Comunicazione riflessa in Circuiti importanti con il Business Networking così il giornale diventa interattivo (AEREC, BNI, Ieopa, Mediterraneos Production, Tibex, Edicole&100). I processi di Comunicazione si sviluppano con il faro in rete, oltre Roma, superando le distanze fisiche, tramite la tecnologia, Internet ed i Social. In futuro…un FARO ricco di SERVIZI!