L’UNICEF Italia e i Vigili del Fuoco celebrano insieme il 75° anniversario della nascita dell’UNICEF

CORPO NAZIONALE VIGILIDEL FUOCO

L’11 dicembre 1946 nasceva l’UNICEF, l’ente fondato per aiutare i bambini – compresi quelli italiani – colpiti dalla miseria e dalla povertà del dopoguerra. Oggi, l’UNICEF ha voluto festeggiare il suo 75° anniversario con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e così, insieme, hanno organizzato a Roma – presso l’Istituto Superiore Antincendi(ISA) – l’evento ‘LA STAFFETTA DEI DESIDERI – Ti consegno un desiderio, portalo al traguardo. I Diritti dei bambini, L’Impegno degli adulti’.

L’incontro è stato aperto dal saluto del Comandante Diaferio, seguito dall’intervento di Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Abbiamo fortemente voluto celebrare questa importante ricorrenza insieme ai Vigili del Fuoco, nostri storici Ambasciatori di Buona Volontà, simbolo di protezione e sicurezza del nostro paese. Con grande orgoglio voglio sottolineare il rapporto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”,

Il Prefetto Lega, nel suo intervento, ha voluto sottolineare come “UNICEF e Vigili del fuoco sia un connubio nato e consolidato nel tempo, grazie a iniziative comuni. MA non solo, hanno in comune anche valori e sentimenti, vogliono proteggere chi è in difficoltà e i più deboli. E molto spesso sono i bambini, in tutte le parti del mondo, ad essre in condizione di estrema fragilità. Un legame forte di cui i Vigili del fucoo sono particolarmente orgogliosi. I ragazzi sono il nostro futuro e il dovere delle istituzioni dovrebbe essre quello di proteggere sempre i loro desideri e realizzare i loro diritti. Buon compleanno all’UNICEF, dunque, 75 anni ben portati con l’augurio di vederne almeno altri 75”.

“Abbiamo fortemente voluto celebrare questa importante ricorrenza insieme ai Vigili del Fuoco, nostri storici Ambasciatori di Buona Volontà, simbolo di protezione e sicurezza del nostro paese”, così la presidente Pace mentre appuntatava la spilla dell’UNICEF sulla divisa del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi che, a sua volta, l’ha appuntata simbolicamente a un vigile del fuoco e a un rappresentante dell’Associazione Nazionale VVF.

Guido Parisi nel suo intervento ha ricordato l’impegno straordinario che da oltre trent’anni vede i vigili del fuoco insieme all’Unicef impegnati a testimoniare i valori di solidarietà e sicurezza, cementati da uno dei sentimenti più nobili quale quello di donarsi a favore degli altri, che nel caso dell’infanzia assume un meritoancora più significativo. La spilla rappresenterà quindi un simbolo dietro al quale si nasconde una serie di attività quotidiane motivate anche da un forte spirito di sacrificio e di squadra.

La “Staffetta dei desideri” è stata pensata come un’iniziativa dedicata all’ascolto dei desideri e dei bisogni dei bambini, chiedendo alle scuole di raccogliere le priorità e i desideri per il futuro di bambini e ragazzi. Hanno partecipato all’iniziativa oltre 980 classi di tutta Italia e sono stati raccolti i desideri di circa 20.000 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 19 anni. La categoria più votata è stata quella del “Cambiamento climatico” (40%) seguita dalle altre tematiche: “Vaccini” (29%), “Non discriminazione” (17%), “Educazione” (10%) e “Salute mentale” (4%). Una delegazione di studenti e studentesse, come testimone di una corsa a staffetta, ha consegnato la raccolta dei più rilevanti desideri ad Ilaria Fontana, Sottosegretaria di Stato al Ministero della transizione ecologica, che si è detta “Emozionata di essere la depositaria dei sogno e dei desideri dei ragazzi, ed è proprio questo che le istituzioni dovrebbero fare. Ha assicurato il proprio impegno di rprovare a realizzarli con il lavoro quotidiano”.

La ricorrenza è stata impreziosita dalla presenza della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco. La musica simboleggia l’importanza di ‘accordarsi’ su valori comuni per garantire che tutti i bambini e le bambine possano godere dei propri diritti. Per questo motivo l’UNICEF, tramite il suo Goodwill Ambassador Beppe Vessicchio, ha presentato il Manifesto “La musica è vita”, che sintetizza l’alto valore educativo, culturale e sociale del linguaggio musicale. Nell’occasione, la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace ha nominato lo showman Gabriele Corsi nuovo Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, sottolineando come, “con la sua grande profondità e sensibilità, riesce a farsi sempre portavoce dei bisogni dei bambini”.

All’evento, moderato dalla giornalista e inviata di RAINEWS 24Liana Mistretta, sono intervenuti anche Paolo Lattanzio, Portavoce dell’Intergruppo Parlamentare Infanzia e Adolescenza, Fabrizio Petri, Presidente Comitato interministeriale per i Diritti Umani e Jacopo Marzetti, Presidente del Comitato Media e Minori.

La spilletta e stata apposta sulla uniforme dell’ associazione del Presidente Dipartimentale Paolo Moschetti in rappresentanza del presidente nazionale Antonio Grimaldi