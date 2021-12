Natale ed il dopo feste sempre in bellezza

Spread the love



ROBERTA VINCI

Quale occasione migliore per regalare Coccole di piacere? Sarai accolto da personale professionale ed altamente qualificato che saprà fare del tuo regalo una vera esperienza emozionale..tutte le idee beauty da Secret Charm per stupire chi ami con una coccola speciale, da cofanetti a percorsi personalizzati e Gift Card!Nel periodo natalizio è possibile anche effettuare il programma beauty…”Tieniti in forma durante le feste…”Un protocollo di lavoro studiato e progettato da me per permetterti di non accumulare kg di troppo e goderti i pranzi e le cene natalizie in armonia e serenità senza sensi di colpa.Vieni a scoprire l’offerta da regalare o regalarsi (puoi acquistarla entro il 21/12/21 ad un prezzo speciale)!Nelle nostre case il calore degli addobbi …da Secret Charm troverai accoglienza e calore per RIGENERARE la mente e il corpo e prepararti al nuovo anno con la giusta grinta.Ti aspettiamo in via dell’Arte 53/55 anche nel periodo dopo le feste per un nuovo anno 2022 che possa iniziare con la scelta personale del benessere e della bellezza!

Scarica la nostra Applicazione “Secret Charm” e ricevi punti ed offerte personalizzate…Seguici sui social instagram e Facebook…e visita il nostro sito per vedere chi siamo e come lavoriamo.www.secretcharm.it Lo Staff di Secret Charm è pronto ad accoglierti al meglio e per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci al Tel. 345 9762921 oppure al n.fisso 06 94519750La tua consulente di Bellezza Roberta Vinci