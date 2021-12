Testamento: perché conviene farlo

Spread the love



EFISIO PINNA

La Società civile in Italia ha vissuto profondi cambiamenti dal punto di vista della situazione della Famiglia.

E’ indubbio che a differenza di quanto accadeva anni addietro in cui bastava sposarsi in chiesa e questo comportava automaticamente l’acquisizione dei Diritti Civili per entrambi i coniugi, la situazione è totalmente cambiata.

Oggi la fotografia dell’Italia presenta:

– Coppie regolarmente sposate in chiesa

– Unioni Civili

– Coppie di fatto – Conviventi – Separati

– Risposati

– Vedove – Vedovi

– Separati con Figli – Separati senza Figli – Divorziati con Figli

L’attività di Pianificazione Patrimoniale Successoria e Fiscale è una Professione completamente nuova, di grande delicatezza perché è evidente che il rapporto che si instaura con i clienti è molto personale e di grande intimità.

I vantaggi sono indirizzati verso:

Famiglie: per pianificare in maniera consapevole la successione familiare e tutelare il patrimonio

Aziende: poter pianificare il trasferimento dell’Azienda in maniera tale da eliminare le criticità che sono legate al ricambio generazionale

Questo comporta l’analisi della situazione “familiare” in essere e patrimoniale che richiede un grandissimo rapporto di Fiducia da instaurare con il cliente.

La Successione è fortemente connessa ad una componente emotiva ed affettiva, che è fatta di situazioni spesso molto delicate, di relazioni ed emozioni, con situazioni critiche che molto spesso comportano se non gestite e pianificate precedentemente potenziali rotture dolorose nelle famiglie e tra gli Eredi.

Si tenga presente che in Italia l’ 8% fa Testamento.

Perché Pianificare?

Evitare forti prelievi fiscali

Non lasciare Debiti al coniuge e ai figli

Evitare liti ereditarie, scegliere i propri eredi, tutelare le persone care

Premiare le persone

L’attività di Consulenza Personalizzata quindi prevede che venga fatto in primo luogo un Check Up della Situazione Familiare, Patrimoniale ed Aziendale (se trattasi di Imprenditori) – In una atmosfera di grande riservatezza poiché i temi affrontati con grande riservatezza e tutela della Privacy.

Questa analisi produce la fotografia della situazione del cliente e le criticità emerse sia successorie che di tutela patrimoniale.

Successivamente si discutono con i propri Professionisti di Fiducia (avv , commercialisti, notaio), le soluzioni da adottare indicando le azioni consigliate. – Sia in chiave di risparmio fiscale che di indicazione delle soluzioni di tutela patrimoniale e familiare. – Infine, se il cliente lo desidera, si può anche stilare il testamento.

Dr Efisio Pinna – Consulente Patrimoniale Successoria e Fiscale

Membro ANCP: Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali – Linkedin , twitter, facebook – Mail: acfinance82gmail.com

Studio: Via Ferrari, 35 – 00195 Roma – Tel 06.37517621