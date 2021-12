Asso, fuga gas in via Cornaredo. Sul posto i Vigili del Fuoco

Spread the love



ASSO – Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo nel pomeriggio di oggi, martedì, ad Asso in via Cornaredo per una fuga di gas.

Stando a quanto appreso, l’allarme è scattato intorno alle 14: in prossimità dell’abitazione presso cui sarebbe stata segnalata la perdita si è portata una squadra di pompieri che, individuato il problema, avrebbe messo in sicurezza l’area e avrebbe temporaneamente sospeso l’erogazione del metano.

In un secondo momento sarebbero quindi giunti gli addetti al servizio per le verifiche e gli interventi del caso.