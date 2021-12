Conferito l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” al Vigile del fuoco Volontario Michelangelo Melchiorri

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In data odierna, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito nei saloni del Quirinale l’attesto d’onore di “Alfiere della Repubblica” al Vigile del fuoco Volontario maceratese Michelangelo Melchiorri. Il giovane maceratese si è distinto per spiccate doti di altruismo e per il generoso impegno di volontario in diversi ambiti di vita sociale. Michelangelo ha frequentato il corso di formazione per il personale dei Vigili del fuoco volontari ottenendo la qualifica col massimo dei voti e riuscendo a conciliare questa attività con l’impegno scolastico: ha superato, infatti, l’esame di maturità proprio il giorno successivo a quello di idoneità alla qualifica di Vigile del fuoco volontario il 18 giugno scorso. A seguito di tale idoneità è stato inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente presso il distaccamento vigile del fuoco volontari di Apiro. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Macerata si unisce pertanto all’apprezzamento generale seguito alla consegna di attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” e lo ringrazia per il buon comportamento adottato all’interno delle sedi VVF e per aver dimostrato senso del dovere e attaccamento al Corpo Nazionale.