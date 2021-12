Infortunio sul lavoro in un cantiere edile

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

14/12/21 ore 15:00 Bodio Lomnago (Va), via Rogorella. I vigili del fuoco stanno intervenendo in un cantiere edile per infortunio sul lavoro. Dalle prime informazioni durante delle operazioni di getto del calcestruzzo, vi è stato un cedimento; una betopompa è scivolata nello scavo schiacciando un operaio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru stanno liberando l’operaio incastrato. Sul posto il personale sanitario che gli sta praticando le prime cure. Seguono aggiornamenti.

Ore 19:15] – Sono ancora in corso le operazioni per il recupero del corpo dell’operaio rimasto schiacciato dal braccio di una betopompa. L’area è stata interdetta, è in arrivo un autogru di grossa portata di un’azienda privata.