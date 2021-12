Polizia di Stato: uscito il Bando per 1148 Civili con Licenza Media

Spread the love



Nuove assunzioni nella Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando di concorso finalizzato al reclutamento di 1148 Allievi Agenti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la procedura telematica, entro il 26 giugno 2017.

Il concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato è così articolato:

893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani , purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

per esame, aperto ai , purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato; 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

per esame e titoli, per coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato; 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizioo in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

I volontari delle Forze Armate possono partecipare solo ad una delle suddette tipologie di concorso.

Requisiti

I principali requisiti di ammissione al concorso:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

civili e politici; licenza media;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;

qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica […].

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall’impiego […], nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

Tutti i requisiti di partecipazione sono dettagliatamente elencati nell’articolo n. 4 del bando.

Fasi di svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgeranno in base alle seguenti fasi:

prova scritta d’esame;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale.

Preparazione al concorso

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la procedura telematica, entro il 26 giugno 2017.

ALLEGATI

Bando

Domanda

