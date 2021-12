Suicidio assistito: in aula alla Camera

Spread the love



La Camera dice il primo sì alla proposta di legge sul rifiuto di trattamenti sanitari e sulla liceità dell’eutanasia e da oggi il ddl sarà in aula per l’esame

La Camera dice il suo primo si alla proposta di legge contenente “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” (dossier sotto allegato) a più 2 anni dalla nota sentenza della Corte Costituzionale che aveva imposto al legislatore una legge sul diritto a morire. Il testo dal 13 dicembre in aula a Montecitorio.

Tanti gli emendamenti previsti e annunciati a causa della contrarietà del centro destra, ma anche di chi da anni lotta per una legge che disciplini questa materia tanto delicata. L’Associazione Luca Coscioni infatti, con un comunicato stampa, rende note le proposte di modifica alla legge, che “introduce invece tutta una serie di elementi peggiorativi rispetto alla legge in vigore per quanto riguarda l’obiezione di coscienza, la sofferenza psichica e le cure palliative.





