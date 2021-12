Convegno bullismo e diritti umani

Spread the love



FLAMES GOLD – COMUNICATO STAMPA

Martedì 14 dicembre 2021, con il Convegno ” Bullismo in rete e Diritti Umani” ha avuto inizio la V^ Edizione del Progetto ” Sei in gioco o in fuorigioco? Ethical Scuola”, presso l’ IIS ” Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia (LT), teso alla prevenzione e formazione degli adolescenti e non solo di quei fenomeni ormai diventati un “male” sociale: bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, disagio giovanile, etc. L’ evento che ha avuto il Patrocino di UNESCO ed altri Enti istituzionali ed in collaborazione con la Federazione Italiana dei Centri e Club Unesco, dell’ Autorità Garante per l’infanzia e l’ Adolescenza della Regione Lazio ed il CREG – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, ha visto la partecipazione di molti Istituti scolastici del territorio di Latina e della sua provincia nonchè da altre Regioni. Sono intervenuti l’ Europarlamentare On.le Luisa REGIMENTI, il Dott. Alessandro TOCCO – Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Latina, la Dott.ssa Monica SANSONI – Autorità Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza della Regione Lazio, la Prof.ssa Megumi WATANABE – dell’ Unesco Regional Bureau for Science and Culture in Europe, il Dott. Giuseppe MACALE – Vice Presidente della Federazione Italiana dei Centri e Club Unesco, il Dott. Antonio D’ACUNTO – già Prefetto di Ancona e Latina, il Dott. Giuseppe LAVENIA- Presidente dell’ Associazione DI.TE., il Dott. Pierpaolo INFANTE – Coordinatore dell’ Ufficio III^ dell’ Ufficio Scolastico della Regione Toscana, l’ Avv. Paolo IAFRATE – del Comitato Scientifico CREG – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata e la Dott.ssa Giulia SCORZIELLO – Psicologa e Psicoterapeuta.”””

Segretario Generale GS Flames Gold

Carmelo MANDALARI