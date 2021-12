Dalla parte della solidarietà: il cuore grande dei Vigili del Fuoco

Spread the love



CORIGLIANO-ROSSANO – Non li vediamo solo in prima linea nei pericoli e nel bisogno, i vigili del fuoco sono molto di più. Sono un punto di riferimento per l’intera comunità e quando c’è da trascorrere del tempo per la solidarietà e per realizzare i sogni dei più piccoli e delle persone in difficoltà non si tirano indietro. Anzi, ci mettono cuore e anima per donare un sorriso e realizzare un sogno.

È quello che è accaduto ieri, quando i ragazzi del centro diurno “Gocce nel Deserto”, una delle belle realtà associative che operano a Corigliano-Rossano a sostegno dei diversamente abili, hanno fatto visita e sono stati ospiti della caserma dei Vvf di via dei Normanni.

Un giorno da pompieri all’insegna del divertimento e della formazione. I ragazzi, che avevano il forte desiderio di incontrare i vigili del fuoco, sono stati accolti dalla squadra di turno e dal capo distaccamento Diego Parma che li ha accompagnati nel magico mondo delle tute rosse.

I ragazzi, poco più di una decina, accompagnati da animatori ed educatori, hanno fatto un approfondito tour all’interno della caserma. Hanno vissuto i luoghi dei loro eroi, hanno visto i mezzi e potuto immergersi a pieno nel mondo dei vigili del fuoco. Tutto è avvenuto nel massimo della sicurezza e del rispetto delle norme anti-covid.

Al termine della loro giornata i ragazzi di “Gocce nel deserto” hanno voluto omaggiare i pompieri di piccoli doni preparati da loro, nel pieno stile natalizio.

Una iniziativa bellissima e sicuramente non isolata. Perché i vigili del fuoco ci sono sempre, nelle disavventure e anche nei momenti di solidarietà.