Quattro vigili del fuoco aretini diventano “Cavalieri della Repubblica”. Salvarono un camionista in piena pandemia

Spread the love



arezzotv.net – urly.it/3gx3a

In 4 soccorsero un camionista in A1, poi risultato positivo al Covid e così dovettero fare 15 giorni di quarantena in caserma. Era il 6 marzo 2020, la pandemia ci aveva già travolto e di lì a poco l’Italia sarebbe finita in lock down.

Per questo intervento 4 vigili del fuoco, tra cui il loro caporeparto riceveranno il prossimo 14 dicembre presso il palazzo della Prefettura di Arezzo l’onorificenza di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”. Scelti dal presidente Sergio Matterella per il loro intervento in quel marzo 2020 in piena pandemia.

Si tratta di Antonio Biagi, capo reparto, ed i vigili del fuoco Massimiliano Citernesi, Diego Norcini e Matteo Parri.