Licenziamento per abuso dei permessi legge 104

Il licenziamento per abuso dei permessi della legge 104 è, tra tutti quelli di natura disciplinare, uno dei più frequenti. Questo perché, da un lato, non poche volte i dipendenti approfittano delle tre giornate di riposo retribuito per scopi diversi da quello previsto dalla normativa (ossia l’assistenza al familiare disabile); dall’altro lato perché la stessa legge non è chiara e non spiega fino a che punto debba protrarsi la presenza del caregiver a casa dell’assistito.

Numerose sono le sentenze che hanno provato a individuare i confini di tale disciplina, con tutte le difficoltà derivanti dal fatto che ogni vicenda è a sé stante ed ha le sue caratteristiche particolari. Insomma, non si può fare a meno che decidere caso per caso.

Ciò nonostante il filone giurisprudenziale è tanto copioso da aver portato la Cassazione a dettare delle linee guida generali a cui attenersi se non si vuole rischiare licenziamento per abuso dei permessi 104.