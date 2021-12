Spread the love



Pisa, schianto in auto: mamma morta, gravissimi i due bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una donna è morta, e due bambini che erano a bordo con lei sono rimasti gravemente feriti, nello scontro tra tre auto avvenuto intorno all’ora di pranzo tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, nel Pisano. .

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso, mentre le forze dell’ordine sono tuttora al lavoro non solo per ricostruire la dinamica dell’incidente ma anche per regolare il traffico in zona che ha subito pesanti rallentamenti.

Si è trattato di uno scontro frontale tra tre auto. La famiglia con mamma e bimbi viaggiava a bordo di una Fiat che prima ha colpito un furgone e subito dopo è andata a sbattere su un fuoristrada che stava passando in quel momento. Sul posto sono intervenute le ambulanze. L’elicottero è atterrato sulla strada, la figlia della donna è stata portata in ospedale con un’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.