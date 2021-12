Precipita sui binari: gravissimo alla stazione San Giovanni di Como

Spread the love



quicomo.it – urly.it/3gxy-

Momenti drammatici poco dopo mezzogiorno del 15 dicembre 2021 nei pressi della stazione San Giovanni di Como. Squadre dei vigili del fuoco e del 118 si sono mobilitate per prestare soccorso a una persona che è stata vista cadere da un muro da un’altezza di svariati metri. La persona è precipitata a ridosso dei binari della ferrovia mentre sopraggiungeva dalla direzione di Milano un treno. Forse è stato proprio il machinista a fermare il convoglio e ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia di Stato. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che si sia trattato di un estremo gesto dettato dalla disperazione. La persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Inevitabili i disagi al traffico ferroviario.