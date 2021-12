“È una strage”. Spaventoso incendio in casa, morti 4 fratellini: 60 vigili del fuoco per domare le fiamme

Spread the love



caffeinamagazine.it – urly.it/3gyd0

Quattro bambini, quattro fratelli, sono morti in un terribile incidente scoppiato all’interno della loro abitazione. Inutile ogni tentativo di salvare loro la vita nonostante i 60 vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le cause dell’incendio non sono state ancora accertate. “Un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini”, ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita dei bambini.

Hanno infatti tentato di rianimarli sul posto prima dell’arrivo delle ambulanze e del trasferimento in ospedale dove poi sono morti. La tragedia si è consumata a Sutton, quartiere periferico a sud di Londra. L’incendio era scoppiato intorno alle 20, e domato un’ora e mezza più tardi. I bambini, probabilmente, sono rimasti intossicati dal fumo.La polizia ha detto che i parenti più prossimi dei bambini sono a conoscenza della loro morte e dovrebbero ricevere supporto specialistico