COMndo vigili del fuoco di brindisi

Nella serata di ieri intorno alle 21:00 circa siamo intervenuti in San Pietro V. Co per incendio abitazione. Soccorso un anziano, le squadre VVF hanno provveduto a mettere l’abitazione in sicurezza pur essendo invasa da una coltre di fumo denso. Sono state rinvenute anche delle bottiglie di GPL anch’esse messe in sicurezza. Sul posto personale del 118 e forze dell’ordine…..