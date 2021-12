Esplosa una stufa a gas – ferita una donna con ustione di secondo grado

Spread the love



essenotizie.it – urly.it/3gypb

Erano le 10 di questa mattina quando un boato fortissimo è stato avvertito in tutto il paese. E’ accaduto a San Vito dei Normanni, dove all’interno di una abitazione al civico 9 di via Tellini, è esplosa una stufa a gas. La deflagrazione ha divelto la porta d’ingresso e le finestre della casa, nella quale vive da sola un’anziana di 90 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo la donna, oltre al 118, la Polizia locale ed i carabinieri.

La 90enne, che ha riportato ustioni di secondo grado, è stato subito trasportata dall’ambulanza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverata nel centro Grandi Ustionati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e portato fuori dall’abitazione altre tre stufe a gas ancora integ