Il Prof. Fabrizio Santangelo è andato in pensione

FARO N. 117

Dopo una vita trascorsa nei Vigili del Fuoco quale Dirigente Superiore presso Ministero dell’Interno – dirigente Ginnico Sportivo – è andato in pensione salutato da tutti i suoi amici e colleghi proprio nella sede che lo ha visto per tantissimi anni alla guida del gruppo sportivo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nato a Roma il 30 settembre 1956, ha insegnato Educazione fisica nelle scuole medie fino alla fine del 1979; il primo gennaio 1980 è stato assunto nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come funzionario ginnico sportivo.

Ha collezionato tantissimi premi e riconoscimenti dovuti alla sua dedizione e competenza in campo sportivo, non ultimo il premio Assolutezza Eccellenza Italiana da parte della associazione Assotutela, per essersi distinto con impegno e dedizione nella sua attività a sostegno e sviluppo del sistema sportivo Italia.

Tiene a battesimo il Gruppo Fiamme Rosse nel 1915 di cui è Vice Presidente, con l’entrata grandi atleti che ha seguiti a ogni livello su tutto il territorio nazionale, dall’agonistico all’amatoriale fino al professionistico.

A luglio del 2017 ad Arezzo giunge il premio speciale “Fair Play e Coraggio” assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. A ritirarlo in rappresentanza del Capo del Corpo, ing. Gioacchino Giomi, il prof. Fabrizio Santangelo.

Socio Benemerito dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, il giorno 13 Marzo 2021, a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, Santangelo era tra gli ospiti durante l’assemblea per ufficializzare le nomine di vertice del nuovo Consiglio Direttivo dell’UNVS. Grazie a lui da qualche anno, sono scaturite importanti sinergie sportive, e non solo, tra i VVF e l’UNVS, che hanno coinvolto diverse Sezioni di Veterani dello Sport.

Nel periodo della sua permanenza alle Capannelle ha visto e incoraggiato l’innovazione degli impianti ed è stato un eccellente chaperon per tutti gli eventi ivi tenuti.