Incidente stradale – auto ribaltata sulla carreggiata

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Treviolo in via Maresciallo Luigi Cadorna intorno alle 6:20. L’autista ha perso il controllo della sua autovettura. Ha colpito una transenna che delimita il passaggio pedonale ribaltando la macchina sulla carreggiata, nessun ferito. I vvf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca e i Carabinieri.