Ing. Fabio Cuzzocrea – nuovo comandante della SCA

LIA ALBONICO – FARO N. 117

Nato a Reggio Calabria nel 1968, esperto sommozzatore con laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti.

Ha svolto numerosi incarichi alla Direzione Centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico di Roma, tra cui operazioni di soccorso per l’esondazione del Po nel 2000, per i terremoti del Molise nel 2002 e dell’Abruzzo nel 2009; ha diretto i nuclei dei sommozzatori nei drammatici giorni dell’incidente avvenuto all’isola del Giglio.

Quando avvenne il naufragio della Costa Concordia, Fabio Cuzzocrea ha svolto fin dalle prime fasi e ininterrottamente per quattro mesi attività di coordinamento operativo durante l’emergenza e fu lui a dirigere le operazioni di soccorso per il naufragio della nave al largo dell’Isola del Giglio, immergendosi insieme ai suoi sommozzatori per soccorrere i superstiti e recuperare le vittime.

Per la sua grande esperienza, fu inviato a Caracas per coadiuvare gli interventi dopo la scomparsa di Vittorio Missoni, la moglie e due amici, mentre erano in volo, in supporto all’ambasciata italiana.

L’ingegnere Fabio Cuzzocrea è stato dirigente presso le Direzioni Centrali emergenza e soccorso tecnico e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e di Frosinone e ha diretto da giugno 2019 in Calabria gli Uffici per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.