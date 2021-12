L’angolo dello sport

Spread the love



LIA ALBONICO – FARO N. 117

Il 13 novembre si sono svolte presso il complesso sportivo universitario del CUS di Napoli le finali di Coppa Italia di lotta stile libero e femminile.

Alla manifestazione, cui hanno preso parte oltre 190 atleti provenienti da tutta Italia, hanno ben figurato i Gruppi sportivi VV.F. “F. Sorgini” di Roma e “D. Padula” di Napoli.

Gli atleti VV.F. capitolini hanno conquistato il gradino più alto del podio con Francesca Ripandelli ( -62kg) ed un secondo posto con Alice Bevilacqua ( -55kg) mentre i Vigili del fuoco partenopei hanno ottenuto un ottimo primo posto con Raffaele Matrullo (-79kg).

Infine, il G.S. VV.F. “Sorgini” di Roma si è classificato in terza posizione nella classifica a squadre della lotta femminile ed il V.C. Paolo Scacco è stato premiato come miglior tecnico della manifestazione.



Il gruppo sportivo VV.F di Roma è istituito presso il Comando Prov.le VV.F. di Roma che ha sede in Via Genova. Tale gruppo è titolato alla memoria di Francesco Sorgini, un Vigile Ausiliario scomparso in servizio. Le attività amatoriali svolte dal gruppo sono: ciclismo, calcio, pesca sportiva, lotta, nuoto per salvamento, podismo, sci alpino e nordico, pesistica e arrampicata sportiva.

Le varie sezioni sportive partecipano ai Campionati Italiani, Regionali e Interregionali e Provinciali, organizzate dalle rispettive Federazioni di Specialità, nonché ai Campionati Mondiali e Italiani del Vigili del Fuoco.